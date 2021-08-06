Шойгу после слов Зеленского о Крыме рассказал анекдот

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу, комментируя высказывания украинского президента Владимира Зеленского, отметил, что Крым всегда был и будет российским.
Шойгу после слов Зеленского о Крыме рассказал анекдот
  • РИА Новости

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет», — цитирует ТАСС Шойгу.

Он отметил, что такая же ситуация и с Крымом.

«Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», — добавил российский министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией».

Отвечая на вопрос о Крымском полуострове, он выразил уверенность в том, что крымские города «вернутся домой».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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