Сбежавшие из ИВС в Истре могли использовать для побега гаечный ключ

Сбежавшие из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, предположительно, использовали гаечный ключ, которым открутили замки дверей, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

«Около 04:00 из ИВС ОМВД по городу Истре через спецприёмник с применением предметов, запрещённых в обороте в помещении ИВС (предположительно, гаечного ключа), открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек», — сказала представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Об этом сообщает Интерфакс.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту побега.