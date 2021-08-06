Сбежавшие из ИВС в Истре могли использовать для побега гаечный ключ
- РИА Новости
- © Викентий Барковский
«Около 04:00 из ИВС ОМВД по городу Истре через спецприёмник с применением предметов, запрещённых в обороте в помещении ИВС (предположительно, гаечного ключа), открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек», — сказала представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Об этом сообщает Интерфакс.
Прокуратура Московской области начала проверку по факту побега.