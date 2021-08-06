Сбежавшие из ИВС в Истре могли использовать для побега гаечный ключ

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Сбежавшие из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, предположительно, использовали гаечный ключ, которым открутили замки дверей, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Сбежавшие из ИВС в Истре могли использовать для побега гаечный ключ
  • РИА Новости
  • © Викентий Барковский

«Около 04:00 из ИВС ОМВД по городу Истре через спецприёмник с применением предметов, запрещённых в обороте в помещении ИВС (предположительно, гаечного ключа), открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек», — сказала представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Об этом сообщает Интерфакс.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту побега.

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