В семи районах Иркутской области введён режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС из-за лесных пожаров введён уже в семи районах Иркутской области.

«На территории семи районов Приангарья введён режим чрезвычайной ситуации... В Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах вводится полный запрет на посещение лесов, а также на лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность», — говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.

Ранее стало известно, что Рослесхоз поручил увеличить группировки сил и средств, задействованные в тушении лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.