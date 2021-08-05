Памфилова: Украина гарантировала безопасность голосования россиян на выборах в Госдуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Украина гарантировала безопасность российских граждан, участвующих в выборах в Госдуму, которые смогут проголосовать в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Об этом она сказала в эфире «Эха Москвы».

«Украина гарантировала безопасность, и у нас будут на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове загранучреждения. Наши граждане России смогут там проголосовать», — сказала Памфилова. Её слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что на выборы депутатов Госдумы зарегистрировано более 3 тыс. кандидатов по федеральным спискам партий и почти 1,5 тыс. человек по одномандатным округам.

Памфилова рассказала, что голосование на думских выборах будет проходить на протяжении трёх дней — с 17 по 19 сентября.