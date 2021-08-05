HR-эксперт рассказал о плюсах перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Независимый HR-эксперт Александр Сивогривов рассказал о плюсах перехода на четырёхдневную рабочую неделю.

«Плюсы, безусловно, есть в том, что люди получат дополнительный день для отдыха с семьёй. Безусловно, человек, отдыхающий больше дней, куда более продуктивен. Вопрос в том, как будем переходить и готова ли страна к четырёхдневке», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, за четыре дня понадобится успеть сделать то, что ранее делалось за пять, поэтому важно проработать план перехода.

Как отметил Сивогривов, у людей появится три дня, чтобы куда-то съездить с семьёй, будет больше возможностей более качественно и предметно потратить деньги.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.