Попова: в 14 регионах России около 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины

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Около 70% взрослого населения в 14 российских регионах сделали хотя бы одну прививку от ковида.
Попова: в 14 регионах России около 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины
  • РИА Новости

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Есть регионы, где 70% взрослого населения получили уже хотя бы одну дозу вакцины. И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Ранее Попова заявила, что ослаблять ограничения по коронавирусу в России пока рано.

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