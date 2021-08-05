Попова: в 14 регионах России около 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины
- РИА Новости
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Есть регионы, где 70% взрослого населения получили уже хотя бы одну дозу вакцины. И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Ранее Попова заявила, что ослаблять ограничения по коронавирусу в России пока рано.