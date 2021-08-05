Оглашение приговора Майклу Калви продолжится 6 августа

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Мещанский суд Москвы в пятницу, 6 августа, продолжит оглашение приговора американскому бизнесмену Майклу Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok.
Оглашение приговора Майклу Калви продолжится 6 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«Оглашение приговора будет продолжено 6 августа в 10:00», — объявила судья Анна Сокова.

Согласно приговору, все подсудимые признаны виновными в особо крупной растрате денежных средств банка «Восточный».

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