Суд признал основателя Baring Vostok Калви виновным в растрате

Мещанский суд Москвы выносит обвинительный приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей, передаёт Интерфакс.

«Суд установил: Калви, Дельпаль... совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенному виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере», — говорится в приговоре.

Из него следует, что преступление совершено в составе организованной группы.

Кроме Калви, на скамье подсудимых шесть человек. Фигурантам вменяется хищение путём растраты 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Никто из них вину не признал.

Гособвинение просило назначить всем подсудимым условные сроки.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремлю хорошо известно, что иностранный бизнес внимательно следит за делом Калви. В Кремле подчёркивали невозможность вмешательства в судебные дела.