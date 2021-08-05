Депутаты Госдумы предложили сохранить практику онлайн-обучения после пандемии

Депутаты Госдумы, члены комитета по образованию и науке Михаил Берулава и Гаджимет Сафаралиев предложили сохранить практику онлайн-обучения после пандемии.

«Определённо стоит оставлять дистанционный формат. 25—30% — это та ниша, которая всегда будет в режиме онлайн», — заявил Сафаралиев в беседе с URA.RU.

Он отметил, что можно разместить на сайтах школ лекции от разных преподавателей, известных специалистов, чтобы ребёнок мог выбрать подачу материала.

Берулава, со своей стороны, выразил мнение, что будущее за онлайн-обучением. Как считает депутат, в школах применима смешанная форма обучения, но пока офлайн должен преобладать.

Ранее практикующий детский психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН дала советы по подготовке ребёнка к школе после летних каникул.