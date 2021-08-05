В Оренбургской области проверяют сообщения о лишении ветеранов льгот на отдых на одном из курортов

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В Оренбургской области проверяют сообщения о лишении ветеранов льгот на отдых на курорте «Солёные озёра».
В Оренбургской области проверяют сообщения о лишении ветеранов льгот на отдых на одном из курортов
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

«Согласно размещённой информации, по указанию сотрудников ООО «Солёные озёра» ветераны и другие льготные категории граждан лишились льгот на посещение одноимённого курорта в городе Соль-Илецке Оренбургской области», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее телеканал «360» сообщал, что социальной поддержкой в Московской области пользуются около 2,5 млн человек.

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