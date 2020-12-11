Социальной поддержкой в Подмосковье пользуются около 2,5 млн человек

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Социальной поддержкой в Московской области пользуются около 2,5 млн человек.
Социальной поддержкой в Подмосковье пользуются около 2,5 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Это и выплата пособий на детей, и экстренная социальная помощь, и материальная помощь из депутатских средств, и государственная социальная помощь. Это касается и пожилых людей. Эта система работает, мы это видим», — заявила министр социального развития региона Ирина Фаевская на пресс-конференции.

По её словам, в Подмосковье около 700 тыс. региональных льготников. Среди них — ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица.

Федеральных льготников насчитывается примерно 600 тыс. В их число входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.

«Также сюда относятся инвалиды, дети-инвалиды, лица, пострадавшие в результате радиационных, техногенных катастроф, и другие категории граждан», — добавила министр.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

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