В Тверской области рассказали о ходе восстановительных работ после урагана

В Андреапольском районе Тверской области восстановили всю ЖК-инфраструктуру после мощного урагана, местные жители обеспечены питьевой водой, заявил глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник.

Об этом сообщает ОТР.

«У нас сегодня завершается замена опор ЛЭП, все дома будут подключены, и мы после обеда будем восстанавливать здесь уличное освещение. К концу недели должны решить все срочные работы. Но чтобы привести эту часть города в порядок полностью, конечно, потребуется гораздо больше времени», — сказал он.

Пятерых человек, в том числе двоих детей, 3 августа госпитализировали с различными травмами, полученными во время урагана. По поручению губернатора Игоря Рудени региональный Минздрав держит на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим.

Ранее стало известно, что число погибших от урагана в Тверской области выросло до трёх.