В Тверской области рассказали о ходе восстановительных работ после урагана

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В Андреапольском районе Тверской области восстановили всю ЖК-инфраструктуру после мощного урагана, местные жители обеспечены питьевой водой, заявил глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник.
В Тверской области рассказали о ходе восстановительных работ после урагана
  • © Пресс-служба правительства Тверской област

Об этом сообщает ОТР.

«У нас сегодня завершается замена опор ЛЭП, все дома будут подключены, и мы после обеда будем восстанавливать здесь уличное освещение. К концу недели должны решить все срочные работы. Но чтобы привести эту часть города в порядок полностью, конечно, потребуется гораздо больше времени», — сказал он.

Пятерых человек, в том числе двоих детей, 3 августа госпитализировали с различными травмами, полученными во время урагана. По поручению губернатора Игоря Рудени региональный Минздрав держит на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим.

Ранее стало известно, что число погибших от урагана в Тверской области выросло до трёх.

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