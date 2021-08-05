В Тверской области рассказали о ходе восстановительных работ после урагана
- © Пресс-служба правительства Тверской област
Об этом сообщает ОТР.
«У нас сегодня завершается замена опор ЛЭП, все дома будут подключены, и мы после обеда будем восстанавливать здесь уличное освещение. К концу недели должны решить все срочные работы. Но чтобы привести эту часть города в порядок полностью, конечно, потребуется гораздо больше времени», — сказал он.
Пятерых человек, в том числе двоих детей, 3 августа госпитализировали с различными травмами, полученными во время урагана. По поручению губернатора Игоря Рудени региональный Минздрав держит на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим.
Ранее стало известно, что число погибших от урагана в Тверской области выросло до трёх.