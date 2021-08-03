В Тверской области рассказали о пострадавших во время урагана

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Пятерых человек, в том числе двоих детей, госпитализировали с различными травмами, полученными во время урагана, который прошёл в понедельник, 2 августа, в городе Андреаполе и Осташковском районе Тверской области.
В Тверской области рассказали о пострадавших во время урагана
  • РИА Новости

«Пятеро пострадавших от последствий урагана, который обрушился на западные районы Тверской области 2 августа, доставлены в медицинские учреждения столицы Верхневолжья», — сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона «Пул69».

Отмечается, что по поручению губернатора Игоря Рудени региональный Минздрав держит на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим.

Ранее стало известно, что число погибших от урагана в Тверской области выросло до трёх.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о причинах шквалов, которые привели к гибели людей в Тверской области.

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