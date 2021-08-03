В Тверской области рассказали о пострадавших во время урагана
- РИА Новости
«Пятеро пострадавших от последствий урагана, который обрушился на западные районы Тверской области 2 августа, доставлены в медицинские учреждения столицы Верхневолжья», — сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона «Пул69».
Отмечается, что по поручению губернатора Игоря Рудени региональный Минздрав держит на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим.
Ранее стало известно, что число погибших от урагана в Тверской области выросло до трёх.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о причинах шквалов, которые привели к гибели людей в Тверской области.