В Тверской области рассказали о пострадавших во время урагана

Пятерых человек, в том числе двоих детей, госпитализировали с различными травмами, полученными во время урагана, который прошёл в понедельник, 2 августа, в городе Андреаполе и Осташковском районе Тверской области.

РИА Новости