Синоптик объяснил причины непогоды в Тверской области

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о причинах шквалов, которые привели к гибели людей в Тверской области.

«Шквалы в Тверской области возникли на атмосферном фронте, который имеет очень большие перепады температур. Они возникли во второй половине дня, когда эти перепады температур по разные стороны фронта достигают своего максимума — до 10—12 градусов — таков перепад на очень небольшом расстоянии. Большие градиенты, очень большие скорости и... образование мощных групп кучево-дождевых облаков — здесь зарождаются эти стихийные явления», — сказал Шувалов.

Как уточнил синоптик, ночью этот фронт прошёл Московскую область, а в настоящее время находится на подступах к Нижнему Новгороду.

«Он движется по траектории с юго-запада на северо-восток. Большая скорость, хороший массив кучево-дождевых облаков — они ещё подрастут ко второй половине дня», — добавил он.

Учитывая это, по словам Шувалова, во вторник, 3 августа, в Нижегородской области, на юге Костромской области, западе Чувашии и Мордовии наиболее вероятны сильные конвективные явления — шквалы и грозы.

В то же время синоптик прокомментировал погодную ситуацию в ночь на 3 августа в Москве.

«Фронт как раз проходил. Но так как он проходил ночью, он не принёс вызывающе сильных явлений, таких как смерчи и шквалы», — констатировал он, отметив, что столице неблагоприятные погодные явления уже не грозят.

Ранее сообщалось о неблагоприятных погодных явлениях в некоторых районах Тверской области.

Как передавал сайт kp.ru, в результате произошедшего погибли три человека.