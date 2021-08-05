В Удмуртии выплаты на школьников к новому учебному году получили 92% семей

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Порядка 92% семей в Удмуртии получили выплаты на детей к началу нового учебного года в размере 10 тыс. рублей, заявил управляющий отделением Пенсионного фонда России по региону Алексей Бельтюков.
В Удмуртии выплаты на школьников к новому учебному году получили 92% семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

На получение таких выплат в России подали 17 млн заявлений. На их реализацию в бюджете предусмотрено 204 млрд рублей. В республике перечислили больше 2 млрд рублей на более чем 211 тыс. детей.

С понедельника, 2 августа, в России началось осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста. Предполагается, что материальная помощь будет оказана 20 млн детей.

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