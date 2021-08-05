В Подмосковье запустили службу помощи бездомным по номеру 112

По номеру 112 в Московской области запустили «Социальный патруль» — инициативу, которая позволит оказать помощь бездомным людям.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу региональной Системы-112.

Такое соглашение заключили Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и Московский областной центр социальной адаптации.

«Теперь люди, которые оказались в такой жизненной ситуации, или любой человек, который хочет помочь бездомному, могут позвонить по номеру 112», — заявил глава ГУ гражданской защиты региона в ранге министра Сергей Самолевский.

Все данные о бездомных операторы направят в Центр социальной адаптации, диспетчеры которого организуют помощь.

Если бездомные не смогут добраться до пункта назначения самостоятельно, то за ними пришлют мобильную бригаду «Социального патруля».

Ранее сообщалось, что зампредседателя правительства России Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину изучить возможность постановки бездомных в очередь на социальный наём жилья.