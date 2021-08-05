Курсанты военного учебного центра в Крыму провели боевые стрельбы

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Курсанты военного учебного центра Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского провели стрельбы из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и 82-миллиметрового миномёта 2Б14.
Курсанты военного учебного центра в Крыму провели боевые стрельбы
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Стажировка проходит на полигоне Ангарский. Стрельбу вели по целям, имитировавшим разные фортификационные сооружения, бронетехнику и огневые средства противника на расстоянии от 700 до 1300 м.

Курсанты также учились наводить и корректировать огонь артиллерии.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.

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