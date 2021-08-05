Аналитики назвали стоимость школьного набора для первоклассников

Представители маркетплейса Ozon назвали стоимость школьного набора для первоклассников.

Об этом сообщает Life.ru.

Так, минимальный набор для школьника на маркетплейсе можно собрать приблизительно за 2 тыс. рублей, но в реальности родители тратят на сбор детей в школу в 3,5 раза больше.

Средний чек на рюкзак, школьную форму, обувь, письменные принадлежности и тетради оценивается в 7 тыс. рублей.

Дороже всего обойдётся рюкзак — около 2,5 тыс. рублей.

На детскую обувь потребуется примерно 1,5 тыс. рублей, на форму для девочек — 1,7 тыс. рублей, для мальчиков — 1,5 тыс. рублей.

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