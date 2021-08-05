Аналитики назвали стоимость школьного набора для первоклассников

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Представители маркетплейса Ozon назвали стоимость школьного набора для первоклассников.
Аналитики назвали стоимость школьного набора для первоклассников
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Так, минимальный набор для школьника на маркетплейсе можно собрать приблизительно за 2 тыс. рублей, но в реальности родители тратят на сбор детей в школу в 3,5 раза больше.

Средний чек на рюкзак, школьную форму, обувь, письменные принадлежности и тетради оценивается в 7 тыс. рублей.

Дороже всего обойдётся рюкзак — около 2,5 тыс. рублей.

На детскую обувь потребуется примерно 1,5 тыс. рублей, на форму для девочек — 1,7 тыс. рублей, для мальчиков — 1,5 тыс. рублей.

Ранее врач-педиатр, член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова в беседе с Nation News рассказала, какие нужны документы, чтобы отправить ребёнка в санаторий.

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