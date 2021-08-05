Родственники рассказали подробности о семье, убитой в Хакасии

Родственники рассказали подробности о семье, убитой в хакасском селе Джирим.

«Они были очень дружными, всегда хорошо жили, всегда праздновали праздники вместе, даже когда я приезжала, мы всегда куда-нибудь ходили... например на ёлку», — заявила внучка хозяев дома в беседе с «Газетой.Ru».

Ещё одна родственница сообщила, что близкие в шоке от произошедшего. По её словам, семья была очень хорошей.

«Они всегда были очень дружные, любили своих детей», — добавила она.

Ранее сообщалось, что семья из пяти человек убита в Ширинском районе Хакасии, подозреваемый задержан.