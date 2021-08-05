Путин 6 августа посетит Башкирию и Челябинскую область

Российский лидер Владимир Путин 6 августа совершит рабочую поездку в Башкирию и Челябинскую область. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Путин «осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия».

Также президент намерен встретиться с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В этот же день глава государства посетит Абзелиловский район Башкирии, где планирует принять участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

Ранее сообщалось, что глава российского кабмина Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами.