Минстрой России заявил о стабилизации цен на стройматериалы

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Директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Ирина Тютьмина заявила о стабилизации цен на стройматериалы.
Минстрой России заявил о стабилизации цен на стройматериалы
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Как она отметила на вебинаре «Актуальные вопросы закупок в строительстве», резких скачков цен уже не происходит.

«Рост цен на сегодняшний день, по тем данным, которые мы мониторим, всё-таки так или иначе стабилизируется, то есть таких резких скачков в большую или меньшую сторону в настоящее время не происходит», — цитирует её ТАСС.

По её словам, за ситуацией следит Главгосэкспертиза, а результаты мониторинга направляются в ФАС и Минпромторг для принятия превентивных мер.

7 июля Росстат сообщал, что стройматериалы в России за июнь подорожали на 6,75%, об этом свидетельствуют данные Росстата. С начала года они подорожали на 19,63%.

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