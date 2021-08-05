Минстрой России заявил о стабилизации цен на стройматериалы

Директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Ирина Тютьмина заявила о стабилизации цен на стройматериалы.

Как она отметила на вебинаре «Актуальные вопросы закупок в строительстве», резких скачков цен уже не происходит.

«Рост цен на сегодняшний день, по тем данным, которые мы мониторим, всё-таки так или иначе стабилизируется, то есть таких резких скачков в большую или меньшую сторону в настоящее время не происходит», — цитирует её ТАСС.

По её словам, за ситуацией следит Главгосэкспертиза, а результаты мониторинга направляются в ФАС и Минпромторг для принятия превентивных мер.

7 июля Росстат сообщал, что стройматериалы в России за июнь подорожали на 6,75%, об этом свидетельствуют данные Росстата. С начала года они подорожали на 19,63%.