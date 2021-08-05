В Минобороны заявили, что участие в форуме «Армия-2021» подтвердили 95 стран

Врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко на брифинге для иностранных военных атташе в подмосковном парке «Патриот» сообщил, что «на сегодняшний день участие в форуме «Армия-2021» подтвердили 95 государств».

«На сегодняшний день участие в форуме «Армия-2021» подтвердили 95 государств, из которых четыре страны представят свои национальные экспозиции, где иностранные партнёры продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки», — цитирует ТАСС Горбатенко.

Он сообщил, что «основными целями мероприятия являются: привлечение к участию в форуме «Армия-2021» делегаций и предприятий иностранных государств, а также информирование зарубежных партнёров о мероприятиях форума».

Ранее сообщалось, что во время проведения Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Международных армейских игр с 22 августа по 4 сентября будут организованы специальные поезда «Ласточка».