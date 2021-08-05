В Минобороны заявили, что участие в форуме «Армия-2021» подтвердили 95 стран

Короткая ссылка
Врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко на брифинге для иностранных военных атташе в подмосковном парке «Патриот» сообщил, что «на сегодняшний день участие в форуме «Армия-2021» подтвердили 95 государств».
В Минобороны заявили, что участие в форуме «Армия-2021» подтвердили 95 стран
  • @forumarmy
  • Instagram

«На сегодняшний день участие в форуме «Армия-2021» подтвердили 95 государств, из которых четыре страны представят свои национальные экспозиции, где иностранные партнёры продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки», — цитирует ТАСС Горбатенко.

Он сообщил, что «основными целями мероприятия являются: привлечение к участию в форуме «Армия-2021» делегаций и предприятий иностранных государств, а также информирование зарубежных партнёров о мероприятиях форума».

Ранее сообщалось, что во время проведения Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Международных армейских игр с 22 августа по 4 сентября будут организованы специальные поезда «Ласточка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить