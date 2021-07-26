Для гостей форума «Армия — 2021» организуют специальные поезда «Ласточка»

Во время проведения Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Международных армейских игр с 22 августа по 4 сентября будут организованы специальные поезда «Ласточка».

Они доставят гостей прямым рейсом от Белорусского вокзала до станции парки «Патриот». Поезда будут курсировать два раза в день. Общее время в дороге — 1 час 45 минут.

Пассажиры «Ласточек» смогут обменять свой билет на бесплатный проход на форум с 23 по 28 августа. Первые 1000 гостей получат в подарок брендированную карту «Тройка».

Ранее сообщалось, что началась продажа билетов на Международный военно-технический форум «Армия».