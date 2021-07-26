Для гостей форума «Армия — 2021» организуют специальные поезда «Ласточка»
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
Они доставят гостей прямым рейсом от Белорусского вокзала до станции парки «Патриот». Поезда будут курсировать два раза в день. Общее время в дороге — 1 час 45 минут.
Пассажиры «Ласточек» смогут обменять свой билет на бесплатный проход на форум с 23 по 28 августа. Первые 1000 гостей получат в подарок брендированную карту «Тройка».
Ранее сообщалось, что началась продажа билетов на Международный военно-технический форум «Армия».