Началась продажа билетов на Международный военно-технический форум «Армия»
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- РИА Новости
Мероприятие состоится 22—28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.
В первый день форум будет работать в закрытом режиме.
Период с 23 по 25 августа — это дни работы специалистов, в которые форум можно посетить по бизнес-билетам.
С 26 августа мероприятие будет открыто для массового посещения.
Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготные билеты.
Ранее сообщалось, что своё участие в форуме «Армия» подтвердили 44 страны.