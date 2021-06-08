Началась продажа билетов на Международный военно-технический форум «Армия»

Открылась продажа билетов и автомобильных пропусков на Международный военно-технический форум «Армия».

Мероприятие состоится 22—28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

В первый день форум будет работать в закрытом режиме.

Период с 23 по 25 августа — это дни работы специалистов, в которые форум можно посетить по бизнес-билетам.

С 26 августа мероприятие будет открыто для массового посещения.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготные билеты.

Ранее сообщалось, что своё участие в форуме «Армия» подтвердили 44 страны.