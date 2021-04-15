В Международном военно-техническом форуме «Армия» примут участие 44 страны

Своё участие в Международном военно-техническом форуме «Армия», который пройдёт в августе в парке «Патриот», подтвердили 44 страны.

Об этом заявил на брифинге для иностранных военных атташе заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

«На сегодняшний день участие в форуме «Армия-2021» подтвердили 44 государства, из которых шесть стран представят свои национальные экспозиции, где иностранные партнёры продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки», — приводятся его слова на сайте Министерства обороны России.

Горбатенко также поблагодарил атташе за интерес к форуму «Армия».

«Участие в работе форума специалистов ваших государств способствует укреплению военно-технического сотрудничества между нашими странами», — отметил генерал-майор.

Как ранее сообщал телеканал «Звезда», более 500 военнослужащих приняли участие в тактическом учении в Мурманской области.