В Совбезе России отметили ежегодный рост числа несанкционированных свалок
- РИА Новости
«Ежегодно более чем на 30% растёт количество несанкционированных свалок», — цитирует ТАСС Абелина.
По его словам, удельный вес полигонов, не соответствующих санитарным требованиям, составляет примерно 27%.
Он отметил, что в целом в области охраны окружающей среды сохраняются серьёзные проблемы.
Ранее власти Москвы рассказали о работе по раздельному сбору мусора.
Также, как сообщал телеканал «360», в Московской области откроют ещё 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак» до конца года.