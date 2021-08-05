В Совбезе России отметили ежегодный рост числа несанкционированных свалок

Количество несанкционированных свалок в России каждый год возрастает более чем на 30%, заявил помощник секретаря Совета безопасности страны Александр Абелин.

«Ежегодно более чем на 30% растёт количество несанкционированных свалок», — цитирует ТАСС Абелина.

По его словам, удельный вес полигонов, не соответствующих санитарным требованиям, составляет примерно 27%.

Он отметил, что в целом в области охраны окружающей среды сохраняются серьёзные проблемы.

Ранее власти Москвы рассказали о работе по раздельному сбору мусора.

Также, как сообщал телеканал «360», в Московской области откроют ещё 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак» до конца года.