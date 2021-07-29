В Москве рассказали о работе по раздельному сбору мусора

Власти Москвы рассказали о работе по раздельному сбору мусора.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на столичную мэрию.

«Если в 2019 году мы раздельно собрали около 450 тыс. тонн мусора, то в 2020 году вышли за цифру 880 тыс. тонн», — заявил на пресс-конференции заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, в 2021 году показатели также опережают движение, поэтому ожидается, что будет собрано около 1 млн тонн раздельного мусора.

«А это говорит о том, что меньше его захоронено будет на полигонах и больше его пойдёт на вторичную переработку», — отметил Бирюков.

Как напомнил чиновник, во время перехода Москвы на раздельный сбор по всему городу поставили примерно 60 тыс. дворовых контейнеров, закупили около 1 тыс. новых мусоровозов, построили 24 тыс. площадок для отходов.

«Эта программа будет продолжаться, с 1 января 2022 года мы переходим на работу в условиях требований федерального закона о едином операторе. Таким оператором у нас станет московская компания «Экотехпром», — добавил Бирюков.

Ранее ОТР сообщало, что на рекультивацию одного из полигонов ТБО в Курской области направят 1,8 млрд рублей.