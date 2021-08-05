В МВД заявили о росте числа IT-преступлений в Москве

Заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка заявил о значительном росте числа IT-преступлений в столице с 2015 года.

«За период с 2015 года по 2021 год количество преступлений данного вида увеличилось в 27 раз, а за последние три года их количество возросло практически в четыре раза», — цитирует его ТАСС.

Половинка подчеркнул, что произошло и само изменение структуры преступности.

«На сегодняшний момент каждое третье преступление, совершённое на территории города, — это преступление, связанное с использованием IT-технологий», — сказал он.

При этом представитель МВД подчеркнул, что столичная полиция наблюдает устойчивую динамику снижения традиционных видов преступлений, таких как квартирные кражи и кражи автотранспорта.

В марте президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы активно следить за преступностью в сфере информационных технологий.