В МВД заявили о росте числа IT-преступлений в Москве

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Заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка заявил о значительном росте числа IT-преступлений в столице с 2015 года.
В МВД заявили о росте числа IT-преступлений в Москве
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  • globallookpress.com

«За период с 2015 года по 2021 год количество преступлений данного вида увеличилось в 27 раз, а за последние три года их количество возросло практически в четыре раза», — цитирует его ТАСС.

Половинка подчеркнул, что произошло и само изменение структуры преступности.

«На сегодняшний момент каждое третье преступление, совершённое на территории города, — это преступление, связанное с использованием IT-технологий», — сказал он.

При этом представитель МВД подчеркнул, что столичная полиция наблюдает устойчивую динамику снижения традиционных видов преступлений, таких как квартирные кражи и кражи автотранспорта. 

В марте президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы активно следить за преступностью в сфере информационных технологий.

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