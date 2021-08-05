В АЕБ рассказали о сокращении автомобильного рынка в России

Продажи автомобилей на российском рынке в ближайшие месяцы сократятся по причине нехватки у производителей по всему миру электронных компонентов, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России.

Согласно данным АЕБ, в июле продажи легковых автомобилей в России снизились на 4,1% в годовом выражении.

«В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всём мире из-за нехватки электронных компонентов», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел.

Ранее «Известия» писали, что эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» провели исследование уровня интереса автолюбителей к тем или иным моделям автомобилей и выяснили число потенциальных покупателей по итогам июля.