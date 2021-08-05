В АЕБ рассказали о сокращении автомобильного рынка в России

Короткая ссылка
Продажи автомобилей на российском рынке в ближайшие месяцы сократятся по причине нехватки у производителей по всему миру электронных компонентов, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России.
В АЕБ рассказали о сокращении автомобильного рынка в России
  • Reuters

Согласно данным АЕБ, в июле продажи легковых автомобилей в России снизились на 4,1% в годовом выражении.

«В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всём мире из-за нехватки электронных компонентов», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел.

Ранее «Известия» писали, что эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» провели исследование уровня интереса автолюбителей к тем или иным моделям автомобилей и выяснили число потенциальных покупателей по итогам июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить