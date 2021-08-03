Аналитики назвали самые популярные марки автомобилей в России в июле

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» провели исследование уровня интереса автолюбителей к тем или иным моделям автомобилей и выяснили число потенциальных покупателей по итогам июля.

Об этом пишут «Известия».

Наибольший интерес у автолюбителей вызвали Lada Granta (новые авто этой модели ищут 52% пользователей, а подержанные — 48%), Kia Rio (новые — 32%, б/у — 68%) и Lada Vesta (35 и 65% соответственно).

Также в топ-10 по количеству просмотров вошли Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Kia Sportage и Renault Duster.

В сегменте кроссоверов и внедорожников наибольший интерес россиян вызывают модели Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Kia Seltos, Hyundai Creta, Hyundai Santa Fe, Renault Duster, Toyota RAV4 и BMW X5.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с Nation News рассказал, как избежать мошенничества при покупке машины на вторичном рынке.