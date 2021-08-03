Аналитики назвали самые популярные марки автомобилей в России в июле

Короткая ссылка
Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» провели исследование уровня интереса автолюбителей к тем или иным моделям автомобилей и выяснили число потенциальных покупателей по итогам июля.
Аналитики назвали самые популярные марки автомобилей в России в июле
  • Pixabay

Об этом пишут «Известия».

Наибольший интерес у автолюбителей вызвали Lada Granta (новые авто этой модели ищут 52% пользователей, а подержанные — 48%), Kia Rio (новые — 32%, б/у — 68%) и Lada Vesta (35 и 65% соответственно).

Также в топ-10 по количеству просмотров вошли Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Kia Sportage и Renault Duster.

В сегменте кроссоверов и внедорожников наибольший интерес россиян вызывают модели Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Kia Seltos, Hyundai Creta, Hyundai Santa Fe, Renault Duster, Toyota RAV4 и BMW X5.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с Nation News рассказал, как избежать мошенничества при покупке машины на вторичном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить