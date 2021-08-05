Кабмин выделил 10 млрд рублей на развитие промышленных и инфраструктурных технологий

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Правительство России выделило 10 млрд рублей на развитие промышленных и инфраструктурных технологий в рамках государственно-частного партнёрства. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин выделил 10 млрд рублей на развитие промышленных и инфраструктурных технологий
  • РИА Новости

Отмечается, что «по поручению президента в России продолжается формирование Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий, который будет работать на принципах государственно-частного партнёрства».

«В качестве вклада государства в его капитал будет направлено 10 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Также российское правительство выделило 8 млрд рублей на гранты для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

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