За сутки в Москве выявили 3227 случаев коронавируса

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В Москве за сутки выявили 3227 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
За сутки в Москве выявили 3227 случаев коронавируса
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«В Москве выявлено 3227 новых случаев COVID-19», — говорится в заявлении оперштаба.

Уточняется, что за 24 часа в городе госпитализирован 901 человек с коронавирусом, скончались 68 пациентов. 

Также отмечается, что в Москве выздоровели ещё 4477 пациентов после прохождения лечения от COVID-19.

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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