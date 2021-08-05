За сутки в Москве выявили 3227 случаев коронавируса
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- АГН «Москва»
«В Москве выявлено 3227 новых случаев COVID-19», — говорится в заявлении оперштаба.
Уточняется, что за 24 часа в городе госпитализирован 901 человек с коронавирусом, скончались 68 пациентов.
Также отмечается, что в Москве выздоровели ещё 4477 пациентов после прохождения лечения от COVID-19.
Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.