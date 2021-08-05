Юрист рассказал о регламенте проверок квартир коммунальными службами

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, в каких случаях коммунальные службы имеют право на посещение жилых помещений.

По его словам, россияне могут столкнуться с ситуацией, когда сотрудники коммунальных служб без предупреждения приходят с проверкой счётчиков в жилом помещении.

«Если речь идёт о проверке различных приборов учёта, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени», — заявил Миронов в интервью агентству «Прайм».

Юрист отметил, что гражданин может не согласиться с предложенной датой и предложить удобное для него время посещения.

Миронов уточнил, что коммунальные службы имеют право на допуск в жилые помещения абонента в заранее согласованное время. Частота проверок «сохранности жилищного фонда» не может превышать одного раза в три месяца.

«Если договориться о дате визита так и не удалось, и в вашу квартиру нагрянули с проверкой, а вы не впустили проверяющих, то, скорее всего, штурмом они её брать не станут, но составят акт и обратятся в суд, который с большой долей вероятности займёт позицию в их пользу и обяжет допустить их в квартиру», — подытожил эксперт.

Миронов призвал искать в данной ситуации «разумный компромисс».

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