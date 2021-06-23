Юрист рассказала, что делать в случае переплаты по ЖКУ

Короткая ссылка
Генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина рассказала, что делать в случае переплаты по ЖКУ.
Юрист рассказала, что делать в случае переплаты по ЖКУ
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru она рекомендовала собрать доказательства перед тем, как обратиться в управляющую компанию с претензией.

Речь идёт, например, о показаниях счётчиков или о заключении экспертизы.

Как отметила Мухамедшина, если управляющая компания не пойдёт вам навстречу и не сделает перерасчёт с возвратом средств, то можно обратиться в суд.

Если факт переплаты подтвердится, то компанию обяжут оплатить и судебные затраты.

«Также не стоит забывать, что сейчас есть множество льгот, которые позволяют снизить расходы на квартплату. Они предусмотрены как на федеральном, так и на региональном уровне. Снизить выплаты могут определённые категории пенсионеров, люди, получившие государственные награды, инвалиды, представители определённых профессий. Например, педагоги в сельских школах», — добавила эксперт.

Ранее руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус в беседе с газетой «Известия» дал советы по проведению онлайн-голосования жильцов в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить