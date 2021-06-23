Юрист рассказала, что делать в случае переплаты по ЖКУ
- РИА Новости
В беседе с Life.ru она рекомендовала собрать доказательства перед тем, как обратиться в управляющую компанию с претензией.
Речь идёт, например, о показаниях счётчиков или о заключении экспертизы.
Как отметила Мухамедшина, если управляющая компания не пойдёт вам навстречу и не сделает перерасчёт с возвратом средств, то можно обратиться в суд.
Если факт переплаты подтвердится, то компанию обяжут оплатить и судебные затраты.
«Также не стоит забывать, что сейчас есть множество льгот, которые позволяют снизить расходы на квартплату. Они предусмотрены как на федеральном, так и на региональном уровне. Снизить выплаты могут определённые категории пенсионеров, люди, получившие государственные награды, инвалиды, представители определённых профессий. Например, педагоги в сельских школах», — добавила эксперт.
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