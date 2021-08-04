В Кабардино-Балкарии несколько районов остались без электричества

В Кабардино-Балкарии ликвидируют последствия природной стихии, оставившей без энергоснабжения ряд районов.

«В результате прохождения обильных осадков в виде сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электричества в пяти муниципальных районах», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Под отключение электроэнергии попали г. о. Нальчик, Чегемский, Терский, Майский и Урванский районы.

Отмечается, что для устранения последствий неблагоприятных природных явлений привлечены средства МЧС, Россетей, противопожарно-спасательной службы Эльбрусского высокогорного ПСО.

Ранее сообщалось, что в Черекском районе Кабардино-Балкарии произошёл камнепад, в результате которого погиб один альпинист.