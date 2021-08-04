В Госдуме предложили активнее штрафовать водителей за медленную езду в левом ряду

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Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил более активно штрафовать водителей за медленную езду в левом ряду.
В Госдуме предложили активнее штрафовать водителей за медленную езду в левом ряду
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Я ни разу не видел, чтобы сотрудники ГАИ наказывали водителя за то, что он создаёт сзади себя затор. Серьёзная проблема — это грузовики, которые зачастую пользуются левыми крайними полосами, что запрещено ПДД. За это предусмотрен штраф, его не надо увеличивать, надо взыскивать тот штраф, который существует», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, нужны специальные рейды ГИБДД; если такие мероприятия будут проводиться регулярно, то водители станут думать не только о себе, но и о других участниках дорожного движения.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.

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