В Петербург доставлена крупная партия вакцины «Спутник V»

В Санкт-Петербург доставили рекордную с начала поставок партию вакцины «Спутник V» — более 137 тыс. комплектов доз.

Как сообщают «Невские новости», Санкт-Петербург получил 137 400 комплектов доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

Эта партия стала самой большой с начала поставок в город.

«В Петербурге сформирован основательный запас разных видов вакцины», — заявил губернатор города Александр Беглов, отметив, что все желающие могут записаться на прививку в удобном месте и в подходящее время.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сейчас работают 146 пунктов вакцинации.