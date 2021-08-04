В Петербург доставлена крупная партия вакцины «Спутник V»
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Как сообщают «Невские новости», Санкт-Петербург получил 137 400 комплектов доз вакцины от коронавируса «Спутник V».
Эта партия стала самой большой с начала поставок в город.
«В Петербурге сформирован основательный запас разных видов вакцины», — заявил губернатор города Александр Беглов, отметив, что все желающие могут записаться на прививку в удобном месте и в подходящее время.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сейчас работают 146 пунктов вакцинации.