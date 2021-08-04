Эксперт перечислил секреты мошенников для записи телефонных разговоров

Запись разговора — это инструмент для мошенников вне зависимости от содержания диалога, заявила бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва.

«Любая информация может быть использована преступниками против вас, если мошенники считают, что вас можно развести на деньги», — рассказала «Газете.Ru» Ильичёва.

По её словам, преступникам не нужен компромат для того, чтобы начать шантажировать человека.

Эксперт предупреждает, что мошенники могут представляться родственниками, друзьями, создавать атмосферу какого-то ЧП и т.д.

По словам бизнес-аналитика, записать телефонный разговор можно с помощью внутренних функций телефона либо внешних программ. Кроме того, некоторые операторы связи предоставляют такую услугу.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.