Эксперт перечислил секреты мошенников для записи телефонных разговоров

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Запись разговора — это инструмент для мошенников вне зависимости от содержания диалога, заявила бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва.
Эксперт перечислил секреты мошенников для записи телефонных разговоров
  • РИА Новости

«Любая информация может быть использована преступниками против вас, если мошенники считают, что вас можно развести на деньги», — рассказала «Газете.Ru» Ильичёва.

По её словам, преступникам не нужен компромат для того, чтобы начать шантажировать человека.

Эксперт предупреждает, что мошенники могут представляться родственниками, друзьями, создавать атмосферу какого-то ЧП и т.д.

По словам бизнес-аналитика, записать телефонный разговор можно с помощью внутренних функций телефона либо внешних программ. Кроме того, некоторые операторы связи предоставляют такую услугу.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.

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