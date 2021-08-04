В ЦБ дали советы по борьбе с телефонными мошенниками

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычёв дал советы по борьбе с телефонными мошенниками, которые звонят гражданам от имени регулятора.

«Центральный банк не работает с физическими лицами. Центральный банк — это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит, — это абсолютная неправда», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, по Гражданскому кодексу, распоряжаться средствами на счёте физлица вправе только владелец этого счёта.

Как отметил Сычёв, если вам звонят от имени финансовой организации и пытаются получить конфиденциальные данные, то такой разговор лучше немедленно прервать.

«Основной вопрос в том, чтобы правильно реагировать на такие звонки. Если вы чувствуете, что на вас начинают оказывать давление, что с вас пытаются получить банковские реквизиты, то это первый признак того, что с вами разговаривает мошенник», — сказал он.

Ранее адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области Дмитрий Зацаринский в беседе с НСН напомнил, что Центробанк изложил характеристики финансовой пирамиды.