Юрист напомнил, что Центробанк представил характеристики финансовых пирамид

Адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области Дмитрий Зацаринский напомнил, что Центробанк изложил характеристики финансовой пирамиды.

Так, по словам Зацаринского, чтобы обезопасить себя при вложении средств, гражданам стоит ориентироваться на выделенные регулятором признаки пирамид.

«На сайте Центробанка есть признаки финансовых пирамид, они там изложены. Необходимо прочитать их и сравнить с тем, куда предлагают деньги нести», — заявил он в беседе с НСН.

Кроме того, эксперт отметил, что для информирования населения Центробанк составил и список таких организаций. С ним можно ознакомиться в интернете.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты рассказали о признаках финансовых пирамид, а также о мерах, которые необходимо принять в случае потери средств от действий мошенников.