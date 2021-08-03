Юрист напомнил, что Центробанк представил характеристики финансовых пирамид

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Адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области Дмитрий Зацаринский напомнил, что Центробанк изложил характеристики финансовой пирамиды.
Юрист напомнил, что Центробанк представил характеристики финансовых пирамид
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Так, по словам Зацаринского, чтобы обезопасить себя при вложении средств, гражданам стоит ориентироваться на выделенные регулятором признаки пирамид.

«На сайте Центробанка есть признаки финансовых пирамид, они там изложены. Необходимо прочитать их и сравнить с тем, куда предлагают деньги нести», — заявил он в беседе с НСН.

Кроме того, эксперт отметил, что для информирования населения Центробанк составил и список таких организаций. С ним можно ознакомиться в интернете.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты рассказали о признаках финансовых пирамид, а также о мерах, которые необходимо принять в случае потери средств от действий мошенников.

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