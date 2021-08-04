В Подмосковье рассказали о выплатах для подготовивших мультистобалльников ЕГЭ педагогов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Ирину Каклюгину.
«Мы решили поменять размер и условия денежной выплаты педагогам. Объясню почему. В прошлые годы учителям, подготовившим стобалльников, в Подмосковье полагалось по 100 тыс. рублей. Чтобы избежать ситуаций, когда ребёнок заработал 100 баллов на ЕГЭ благодаря работе с репетитором, а не с учителем, а денежную выплату получает сам педагог, было решено поощрять только тех, кто подготовил мультистобалльников», — рассказала Каклюгина.
По её словам, в таких ситуациях совпадений быть не может.
Также сами мультистобалльники получат премии в размере 100 тыс. рублей.
В регионе 683 выпускника стали стобалльниками Единого госэкзамена, 45 — мультистобалльниками.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.