В Башкирии возбудили дело после заболевания детей коронавирусом в лагере

В Башкирии возбудили уголовное дело после того, как в детском лагере «Чайка» заболели коронавирусом 45 детей и один сотрудник.

В июле в лагере, который находится в Стерлитамакском районе, отдыхали 344 ребёнка и работали 47 взрослых сотрудников.

«Указанные лица, а также дети и работники, которые находились с инфицированными в непосредственном контакте, были незамедлительно вывезены с территории учреждения, им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений», — сообщили в прокуратуре.

Установлено, что администрация лагеря «не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил» при нахождении там детей и посещении их родителями.

«По данному факту по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в заявлении.

Также ранее башкирская прокуратура организовала проверку по факту заболевания COVID-19 в детском оздоровительном лагере имени Н. Гастелло.