Прокуратура начала проверку из-за вспышки COVID-19 в детском лагере в Башкирии

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Прокуратура Республики Башкортостан организовала проверку по факту заболевания COVID-19 в детском оздоровительном лагере им. Н. Гастелло.
Прокуратура начала проверку из-за вспышки COVID-19 в детском лагере в Башкирии
  • РИА Новости

«Прокуратура республики организовала проверку по факту заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в детском оздоровительном лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что у шести несовершеннолетних отдыхающих лагеря и у пяти сотрудников диагностирован коронавирус. 

В общей сложности в лагере отдыхали 158 детей и работали 43 взрослых сотрудника.

Заболевшие, а также лица, которые контактировали с ними, были вывезены с территории учреждения, им назначено лечение. В лагере уже произвели дезинфекцию территории и помещений.

Ранее в алтайском Министерстве образования и науки заявили об организованной проверке по факту вспышки коронавируса в детском оздоровительном лагере «Манжерок».

В июне СК возбудил дело из-за вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве.

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