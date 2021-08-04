Спецпредставитель президента прокомментировал возможность появления налога на мясо

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Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, выступая на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121», не исключил возможность появления налога на мясо.
Спецпредставитель президента прокомментировал возможность появления налога на мясо
  • Pixabay

«Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались», — цитирует ТАСС Пескова. 

Он заявил, что «по мере того, как температура (на планете) будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2, например, сельское хозяйство».

«Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — сообщил спецпредставитель президента.

Ранее эколог и экономист Михаил Романов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что российские поставщики железа, стали, алюминия и удобрений с большим углеродным следом будут платить Евросоюзу по меньшей мере €1,1 млрд в год, когда власти стран ЕС начнут взимать в полной мере трансграничный углеродный налог.

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