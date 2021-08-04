Власти Петербурга рассказали о влиянии пандемии на строительную отрасль

Короткая ссылка
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко рассказал о влиянии пандемии на строительную отрасль.
Власти Петербурга рассказали о влиянии пандемии на строительную отрасль
  • globallookpress.com

«Что за прошедший год, что в 2021-м было достаточно много вызовов, но строительная отрасль с достоинством проходит этот период, непростой по многим направлениям. Это связано с тем, что такого сочетания мер поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях не только секторальной, но и в целом для бизнеса со стороны правительства Российской Федерации раньше не было», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, остановок в работах не было, меры поддержки отразились на сжатии сроков, поиске оптимальных решений из-за изменения цен на основные группы стройматериалов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить около 200 объектов социальной инфраструктуры до конца 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить