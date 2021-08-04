Власти Петербурга рассказали о влиянии пандемии на строительную отрасль

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко рассказал о влиянии пандемии на строительную отрасль.

«Что за прошедший год, что в 2021-м было достаточно много вызовов, но строительная отрасль с достоинством проходит этот период, непростой по многим направлениям. Это связано с тем, что такого сочетания мер поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях не только секторальной, но и в целом для бизнеса со стороны правительства Российской Федерации раньше не было», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, остановок в работах не было, меры поддержки отразились на сжатии сроков, поиске оптимальных решений из-за изменения цен на основные группы стройматериалов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить около 200 объектов социальной инфраструктуры до конца 2022 года.