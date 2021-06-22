В Москве планируют построить 200 социальных объектов до конца 2022 года

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В Москве планируют построить около 200 объектов социальной инфраструктуры до конца 2022 года.
В Москве планируют построить 200 социальных объектов до конца 2022 года
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Об этом сообщает НСН.

«Большая их часть возводится за счёт городского бюджета, но также значительный вклад в это направление вносят инвесторы», — рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что предусмотрено возведение, в частности, 45 объектов здравоохранения, что особенно важно в условиях борьбы с пандемией. Также будет построено свыше 120 зданий для образовательных учреждений и более 30 спортивных объектов, говорится на сайте столичного Стройкомплекса.

Как ранее сообщал сайт Nation News, в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.

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