В России создали систему помощи футбольным тренерам на основе искусственного интеллекта

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Анастасия Румянцева
Российские разработчики создали систему помощи футбольным тренерам на основе искусственного интеллекта. Об этом RT рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
В России создали систему помощи футбольным тренерам на основе искусственного интеллекта
  • РИА Новости

Отмечается, что платформа Bayes Coach на базе алгоритмов искусственного интеллекта позволяет оценить и прогнозировать эффективность игроков, анализировать их общекомандное взаимодействие и индивидуальный вклад в игру, выявляя сильные и слабые стороны команды.

Кроме того, пользователь может анализировать матчи не только своей команды, но и команды соперника, объяснили специалисты.

«На основе данных уже имеющихся статистических ресурсов мы создали ИИ-модели, разработали ряд инструментов продвинутой футбольной аналитики. То есть мы делаем большую часть анализа за пользователя. Пользователь может сохранить результаты в отчёт, используя наш редактор документов», — отметил директор по развитию компании-разработчика Bayes Technology Данил Оленев.

По его словам, также разработан особый подход к оценке игроков, включая интеграцию данных о физиологии футболиста для прогноза его подготовки к игре.

Сообщается, что более ранняя версия решения уже была апробирована в одном из российских футбольных клубов второго дивизиона.

Создатели системы надеются, что разработкой заинтересуется и Российский футбольный союз.

В пресс-службе также рассказали, что команда разработчиков системы участвует в акселераторе интенсива «Архипелаг 2121» и претендует на грант Фонда Бортника в размере 3 млн рублей.

Как пояснил СЕО проекта Андрей Макаров, в сентябре на рынок планируется вывести полноценный релиз.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал изучить возможность формирования нового состава национальной сборной на основании отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг.

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