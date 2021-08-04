Памфилова сообщила, что 47% членов избиркомов привиты от COVID-19

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала процент сотрудников избирательных комиссий по всей России, вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19.

«В общей сложности из почти 900 тыс. нашей армии членов комиссий по всей стране вакцинировано уже 47%», — цитирует ТАСС Памфилову.

Согласно данным на 4 августа, за сутки в России выявили 22 589 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за время эпидемии COVID-19 составило 6 356 784.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.