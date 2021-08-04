Памфилова сообщила, что 47% членов избиркомов привиты от COVID-19

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала процент сотрудников избирательных комиссий по всей России, вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19.
Памфилова сообщила, что 47% членов избиркомов привиты от COVID-19
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«В общей сложности из почти 900 тыс. нашей армии членов комиссий по всей стране вакцинировано уже 47%», — цитирует ТАСС Памфилову.

Согласно данным на 4 августа, за сутки в России выявили 22 589 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за время эпидемии COVID-19 составило 6 356 784. 

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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