В Москве прощаются с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским

Церемония прощания с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским началась в Москве, передаёт ТАСС.

Сообщается, что среди присутствующих — глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Гражданская панихида начнётся после 12:00 мск. Желающие проститься с Засурским соберутся во дворе журфака. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Ясен Засурский умер 1 августа на 92-м году жизни.

В 1953 году он начал преподавать, в частности, занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, исследованием систем СМИ зарубежных стран.