В Москве прощаются с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским

Короткая ссылка
Церемония прощания с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским началась в Москве, передаёт ТАСС.
В Москве прощаются с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским
  • © РИА Новости / Дмитрий Козлов

Сообщается, что среди присутствующих — глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Гражданская панихида начнётся после 12:00 мск. Желающие проститься с Засурским соберутся во дворе журфака. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Ясен Засурский умер 1 августа на 92-м году жизни.

В 1953 году он начал преподавать, в частности, занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, исследованием систем СМИ зарубежных стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить