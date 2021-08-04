В Москве прощаются с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским
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Сообщается, что среди присутствующих — глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, ректор МГУ Виктор Садовничий.
Гражданская панихида начнётся после 12:00 мск. Желающие проститься с Засурским соберутся во дворе журфака. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
Ясен Засурский умер 1 августа на 92-м году жизни.
В 1953 году он начал преподавать, в частности, занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, исследованием систем СМИ зарубежных стран.