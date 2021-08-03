В Нижегородской области спустили на воду «Метеор 120Р» на подводных крыльях

В Нижегородской области спустили на воду судно «Метеор 120Р» на подводных крыльях.

Об этом сообщает ОТР.

«Метеор 120Р» рассчитан на 120 пассажиров и способен пройти расстояние до 600 км. Максимальная скорость составляет 75 км/ч.

Судно отвечает европейским стандартам по экологичности, экономичности и комфорту.

Первые такие суда будут курсировать по рекам в Ханты-Мансийском автономном округе. Сначала «Метеор 120Р» пройдёт испытания на Горьковском водохранилище.

«У нас в программе развития ещё более крупные корабли. У нас есть и проект «Циклон», и проект «Олимпия». Я думаю, что мы будем двигаться дальше. Самая главная наша мечта — надеюсь, что мы всё-таки в ближайшее время перейдём к строительству нашего пассажирского первого экраноплана для великих сибирских рек», — заявил Георгий Анцев, председатель совета директоров, генеральный конструктор АО «ЦКБ им. Алексеева».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о рейсах «Кометы» на подводных крыльях у берегов Крыма.